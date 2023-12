“Occorre contrastare con forza, e insieme, i fenomeni di violenza che si manifestano in vari ambiti della società, in particolare scuote le nostre coscienze – ed è intollerabile – la violenza degli uomini sulle donne. Senza dimenticare che un forte, efficace, contrasto viene fornito dalle tante, diffuse e preziose forme e iniziative di solidarietà, il cui messaggio di esempio, nella narrazione dei media e dei social, finisce sovente per essere oscurato. Il modello culturale occidentale, particolarmente quello europeo che e’ stato costruito a presidio di questi valori appare sfidato. Pertanto contrastare quello che può insidiare le nostre libertà è, oggi, l’impegno prioritario che si pone davanti a noi”. Lo ha detto Sergio Mattarella nel discorso alle Alte Cariche dello Stato.