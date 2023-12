“Siamo davanti a un precedente unico, capisco la difficoltà: Meloni diceva che eravamo davanti a un buon compromesso, oggi la maggioranza oggi boccia l’accordo dell’Ecofin – attacca Marco Grimaldi (Avs) -. Peccato che questa vicenda dimostri tutta la inadeguatezza non solo della maggioranza ma anche di chi il giorno prima ha spiegato che l’accordo fra Francia e Germania non sarebbe stato ratificato, poi forse si è mangiato troppi crauti e troppo champagne e la patriota ha cambiato identità”. E ancora: “Vi sembra norma che il ministro e il sottosegretario rinviano la decisione in commissione senza prendere un parere? Oggi Giorgetti viene dimissionato dalla sua maggioranza. Siamo davanti a un precedente grave, il governo viene smentito dalla maggioranza e il compromesso fatto ieri è un bruttissimo compromesso che rischia di mettere ancora una volta il cappio al collo a questo paese”.