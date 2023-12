Il trapper Medy Cartier è stato protagonista di un inseguimento nel pieno centro di Bologna con la polizia. Tutto è iniziato con alcuni fuochi d’artificio esplosi in via Irnerio vicino a un bar, quindi l’inizio della fuga a grande velocità verso Porta San Donato. Ma una volante a sirene spiegate ha iniziato a inseguire il rapper, che tuttavia non ha rallentato ed è passato con il rosso a un semaforo.

Dopo poco più di 500 metri, quando Cartier si è fermato, di fronte ai poliziotti che lo avevano inseguito ha negato di aver guidato lui l’auto, minacciando anche di filmare ciò che stava accadendo per poi pubblicarlo sui social.

Come riporta Il Resto del Carlino, il trapper si sarebbe anche rivolto così agli agenti: “Adesso vi umilio e vi faccio passare i guai frà”. Da accertamenti successivi è emerso che Medy Cartier non ha mai avuto la patente di guida, dunque la polizia ha proceduto al fermo del veicolo e alle sanzioni previste dal codice della strada.

Poi si valuteranno eventuali altri profili legati alle infrazioni commesse dal trapper che recentemente è finito al centro delle polemiche per un concerto improvvisato in un centro commerciale di Bologna durante il quale si sono verificati diversi episodi di violenza.