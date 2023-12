Violenta aggressione avvenuta a Napoli, in via Duchesca, nella zona di piazza Garibaldi, durante la giornata di martedì, dove un uomo è stato aggredito con un machete. Secondo quanto riporta Fanpage.it, la vittima è un uomo extracomunitario di origine nigeriana, aggredito alla mano sinistra da un connazionale. Al momento non sono chiare le motivazioni del gesto e nemmeno le dinamiche dell’aggressione che potrebbe essere scattata al culmine di una lite.

L’uomo è stato soccorso dall’ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso della Clinica Villa Betania, dove ha ricevuto 30 giorni di prognosi per la guarigione. Al ferito è stata diagnosticata la sub-amputazione della mano sinistra: il personale sanitario l’ha soccorso e ha prestato le cure mediche necessarie a ricucire l’arto ferito. Sul posto, nel frattempo, sono arrivati gli agenti della polizia, che stanno indagando sulla vicenda. Nelle prossime ore le forze dell’ordine acquisiranno i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona, per tentare di ricostruire la dinamica dei fatti e identificare l’uomo che ha aggredito il connazionale.

Negli ultimi mesi sono state molteplici le aggressioni avvenute nella zona della stazione, come hanno già denunciato i comitati civici dei cittadini. Sempre come riporta Fanpage.it, da più parti si chiede di rafforzare la sicurezza nella piazza che si trova a ridosso della stazione centrale di Napoli ed è una delle zone più frequentate dai turisti che arrivano in città anche per la presenza di numerosi hotel.