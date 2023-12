Il profilo Instagram Welcome to Florence ha diffuso un video che, secondo la descrizione data dai gestori del profilo, mostra un rider rapinato a Firenze e subito dopo l’inseguimento in massa del ladro. L’episodio sarebbe accaduto lunedì 18 dicembre. Il rider vittima di rapina chiama i suoi colleghi che poi, a decine, inseguono il malvivente in strada. Quest’ultimo si mette davanti al tram chiedendo aiuto e l’intervento della polizia. Da giorni a Firenze i fattorini chiedono un intervento per garantire la loro sicurezza dopo diversi casi di rapine ai loro danni