Mister salvezza 7 per cento è tornato. La Salernitana in crisi di risultati, che sta valutando il secondo esonero stagionale, richiama Walter Sabatini. Il dirigente che insieme al tecnico Davide Nicola aveva firmato la storica salvezza granata nella stagione 2021/22. A fine gennaio quella Salernitana era considerata spacciata, retrocessa al 93% secondo gli algoritmi. “Mi gioco il mio 7%”, replicò Sabatini. Da lì cominciò una favola durata appena pochi mesi, perché già a giugno ci fu la rottura con la società e il sorprendente addio. Ora la storia piò ricominciare.

Sabatini ritrova nuovamente una Salernitana ultima in classifica, con appena 8 punti conquistati in 16 giornate. Dopo l’esonero di Paulo Sousa, con Filippo Inzaghi i risultati non sono cambiati. L’allenatore è di nuovo in bilico e nelle prossime tre giornate affronterà Milan, Verona (scontro salvezza decisivo) e poi Juventus. Il presidente Danilo Iervolino solo una settimana fa accusa i giocatori: “Tanti non amano Salerno e non vogliono restare. Sono qui ma vorrebbero stare altrove e per me sono gli unici responsabili di questo momento”.

Sarà una delle prime grane di cui si dovrà occupare Sabatini, nel nuovo ruolo di direttore generale. “L’U.S. Salernitana 1919 – si legge nella nota del club – è lieta di comunicare di aver conferito l’incarico di Direttore Generale della Società al Sig. Walter Sabatini, icona del mondo del calcio, dirigente di comprovata esperienza e uomo chiave nella storica salvezza granata nella stagione 2021/22″. Il nuovo dg è già pronto a ripartire: “Il suo entusiasmo, la sua vitalità e voglia di vincere oltre che una competenza a tutto tondo contraddistinguerà il suo operato. Il Direttore Sabatini raggiungerà Salerno nelle prossime ore per iniziare subito il suo lavoro“.