Troppo alto il rischio di un passaggio dei cargo attraverso il Mar Rosso: le milizie Houthi dello Yemen, sostenute dall’Iran, rappresentano una minaccia reale dopo gli attacchi sferrati nelle acque vicine al Paese mediorientale. Le compagnie preferiscono circumnavigare l’Africa per arrivare in Europa, ma così le spedizioni vanno a rilento e anche il prezzo delle materie prime, compreso il greggio, sale. È per questo che gli Stati Uniti hanno deciso di annunciare la nascita di una nuova coalizione militare anti-Houthi che sarà impegnata in quelle acque. E a farne parte sarà anche l’Italia.

Lo sfruttamento del Canale di Suez è troppo importante per il commercio mondiale. Il passaggio artificiale dalla metà dell’Ottocento ha stravolto in positivo le tempistiche per trafficare merci tra l’Asia e il Vecchio Continente. Non utilizzarlo significherebbe tornare indietro di quasi 200 anni. Così Washington, dopo i ripetuti attacchi, compreso uno che ha colpito una petroliera norvegese, ha messo insieme un gruppo di dieci Stati pronti a impugnare le armi per difendere quel tratto di mare. Tra i Paesi che aderiranno alla “iniziativa di sicurezza multinazionale” ci sono, oltre a Italia e Usa, anche Gran Bretagna, Francia e Bahrein: “I Paesi che cercano di sostenere il principio fondamentale della libertà di navigazione devono unirsi per affrontare la sfida posta da questo attore non statale”, ha affermato in una nota il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin.

L’annuncio arriva dopo che le prime cinque compagnie al mondo di cargo hanno deciso di circumnavigare il continente africano per evitare rischi legati alla sicurezza, ritardando i tempi di consegna di una decina di giorni. A Msc, Hapag-Lloyd AG, Maersk, e Cma Cgm si è aggiunta la taiwanese Evergreen che ha interrotto temporaneamente il trasporto di merci israeliane. La compagnia petrolifera inglese Bp, a sua volta, ha annunciato la sospensione del transito nel Mar Rosso delle sue petroliere.