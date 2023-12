Gianluca Soncin, presidente dell’associazione Volo libero Montegrappa, è morto nella notte tra sabato 16 e domenica 17 dicembre all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dove era stato ricoverato per un attacco cardiocircolatorio avuto dopo l’atterraggio con il parapendio. Dopo essere stato rianimato dal personale sanitario del Suem (Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica) di Crespano del Grappa, in provincia di Treviso, il 50enne era stato trasportato con l’elisoccorso e ricoverato d’urgenza, ma un secondo infarto nella notte è stato fatale.

L’allarme era scattato sabato pomeriggio, alle 14 circa, poco dopo l’atterraggio di Soncin al Relais Garden di Borso del Grappa: recuperando la vela l’uomo è svenuto improvvisamente. Dopo 45 minuti di massaggio cardiaco, il 50enne è stato rianimato e intubato, ma alcune ore dopo il ricovero in terapia intensiva l’ulteriore attacco non gli ha lasciato scampo.

La sua associazione dal 1982 organizza il Trofeo Montegrappa, evento che ogni anno raduna esperti e appassionati del parapendio e del deltaplano da tutto il mondo. Come riportato da Treviso Today, sulla scomparsa del pilota si è espresso anche il Presidente della Regione Luca Zaia: “L’improvvisa e prematura scomparsa di Gianluca Soncin mi ha colpito perché si tratta di un uomo dello sport, un personaggio iconico che tanto ha fatto per rendere il parapendio una disciplina sportiva di interesse pubblico“. E ha aggiunto: “Un volto noto, un professionista competente che ha saputo trasmettere la propria passione per il volo a tante persone, rendendo il parapendio un’attrazione anche dal punto di vista turistico”.

Soncin, agronomo e pilota esperto di parapendio, come riportano su Padova Today, era originario di Ponte San Nicolò, in provincia di Padova, ed era stato membro della protezione civile locale. Sul sito ufficiale dell’associazione sportiva di cui era presidente lo ricordano e salutano così: “Oggi il nostro Club ha perso un pezzo di cuore. Il nostro Presidente e Amico Gianluca Soncin è venuto improvvisamente a mancare. Siamo ancora increduli e addolorati per l’ accaduto”.