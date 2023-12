“Non ha bisogno di sentirsi dire queste leccate di c**o“. È questo il fuori onda che hanno ascoltato gli spettatori di Sky, mentre sul canale Sky Sport 24 il giornalista della stessa emittente, Angelo Mangiante, in conferenza stampa porgeva la sua domanda al tecnico della Roma, José Mourinho. A pronunciare la frase, da studio, è stato un collega di Mangiante, il giornalista Marco Nosotti. Che poi si è subito scusato con un messaggio sui social: “Sono mortificato… ho fatto uno sbaglio e sono profondamente dispiaciuto per un fuori onda di questa sera. Mi scuso con il mio collega Angelo per un commento inopportuno e forse un po’ greve”.

❗️Incredibile a Sky: durante la conferenza di #Mourinho Angelo Mangiante elogia il tecnico, ma dallo studio si sente: “Non ha bisogno di queste leccate di culo…” pic.twitter.com/WBvwzgATXG — Marco Varini (@mvcalcio) December 17, 2023

Mourinho era in conferenza stampa dopo la sconfitta della sua Roma contro il Bologna per 2 a 0. Un risultato pesante, che complica il cammino dei giallorossi in campionato. Il giornalista Mangiante, che da anni segue il club della Capitale per Sky, stava facendo un ragionamento sulla crescita della squadra, a livello di esperienza e di mentalità, quando si è sentito il fuori onda. “Un commento da ‘spogliatoio’, forse da ‘divano’, e non da… campo”, lo ha definito lo stesso Nosotti nel suo messaggio di scuse. “Non ho considerato (e dire che dovrei saperlo bene) che a volte, per arrivare al punto, all’obiettivo di tirare fuori la notizia, ci vuole il giusto approccio. Non sempre essere diretti è la cosa migliore. Angelo poi ha ottenuto la notizia su cui lavoriamo e lavoreremo per giorni. Ho sbagliato e me ne dispiaccio… e abbraccio Angelo”, ha concluso il giornalista Sky.