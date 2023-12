Mirko Lupo Olcelli, 18 anni, promessa dello scialpinismo, è morto lunedì mattina in un incidente stradale avvenuto a Valfurva, in provincia di Sondrio. Uno scontro frontale con un’altra auto lungo la strada che portava a Santa Caterina Valfurva. Nell’incidente è rimasta ferita una 16enne: ha subìto un trauma al torace ed è stata traportata in ospedale a Sondalo in condizioni non gravi. Solo contusioni per l’uomo alla guida dell’altro veicolo, che non ha avuto bisogno del ricovero in ospedale.

Mirko Lupo Olcelli, nonostante fosse appena maggiorenne, era già stato inserito nelle squadre competitive nazionali. Tesserato per lo Sci Club Alta Valtellina, era un elemento di spicco della squadra nazionale under 20 di sci alpinismo, come ha ricordato la Federazione sport invernali in una nota: “Un gravissimo lutto ha colpito la famiglia degli sport invernali”, si legge. La Fis ricorda che Olcelli solo lo scorso fine settimana aveva partecipato a San Martino di Castrozza alla staffetta mista di Coppa Italia Giovani conclusa al quinto posto. Inoltre, nelle prime settimane di gare aveva colto buoni piazzamenti nella Coppa del mondo di categoria. “La Federazione Italiana Sport Invernali, il Presidente Flavio Roda e il Consiglio Federale si stringono intorno alla famiglia Olcelli in queste ore di enorme dolore“, conclude la nota.

La dinamica dell’incidente è ancora poco chiara. Secondo il comunicato della Fis, Olcelli ha perso il controllo dell’auto, scontrandosi con il veicolo che arrivava in opposto senso di marcia. Sul posto, in Alta Valtellina, oltre al 118 e ai vigili del fuoco sono intervenuti i carabinieri di Tirano. Per il 18enne i soccorsi sono stati inutili. Mentre ora saranno i militari a stabilire le esatte responsabilità.