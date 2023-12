Ilgruppo francese della telefonia Iliad ci riprova. Non più un’acquisizione ma una proposta di fusione, questa volta, avanzata a Vodafone. L’operazione riguarda le attività italiane, collocate inuno dei mercati più competitivi al mondo per questo settore. La fusione avverrebbe con la creazione di una nuova entità (NewCo). L’offerta ha il sostegno unanime del consiglio di amministrazione di Iliad e del suo principale azionista Xavier Niel. Nella proposta Vodafone Italia viene valutata 10,45 miliardi, compreso il debito, spiega Iliad in una nota. Vodafone otterrebbe il 50% del capitale sociale della nuova società, insieme a un pagamento in contanti di 6,5 miliardi e a un finanziamento soci di 2,5 miliardi. La proposta valuterebbe invece Iliad Italia 4,45 miliardi e otterrebbe il 50% del capitale sociale della nuova società, insieme ad un pagamento in contanti di 500 milioni e 2 miliardi di finanziamento soci.

Nell’ambito della proposta Iliad avrebbe un diritto di opzione sulla partecipazione di Vodafone nella Newco con la facoltà di acquisire ogni anno il 10% del capitale azionario della nuova società a un prezzo per azione pari all’’equity valuè al closing. Nel caso in cui Iliad decidesse di esercitare interamente queste opzioni ‘call’, si genererebbero ulteriori 1,95 miliardi di liquidità per Vodafone. L’annuncio dell’offerta spinge i titoli Vodafone che, sulla piazza di Londra, guadagna il 5,4%.

“Il contesto di mercato delle telecomunicazioni in Italia richiede la creazione del soggetto più innovativo possibile, con la capacità di competere e creare valore in un ambiente competitivo: crediamo che i profili e le competenze complementari di Iliad e Vodafone in Italia ci permetterebbero di costruire un operatore forte con la capacità e la forza finanziaria di investire a lungo termine”. Lo afferma Thomas Reynaud, amministratore delegato del gruppo Iliad dopo l’offerta per l’integrazione delle attività italiane. La newco che si creerebbe con la fusione “sarebbe pienamente impegnata ad accelerare la trasformazione digitale del paese e in particolare l’adozione della fibra e la diffusione del 5G, con oltre 4 miliardi di investimenti pianificati nei prossimi 5 anni”, aggiunge Reynaud.