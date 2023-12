Elly Schlein federatrice del centrosinistra, dSì, delle correnti Pd. Mi auguro che lo sia, perché il Pd ha bisogno di fare chiarezza al proprio interno dei vari passaggi. Noi non abbiamo bisogno di nessun federatore”.Così Giuseppe Conte, presidente M5s, nel corso di una conferenza stampa alla Camera dei deputati. federatrice del centrosinistra, d opo la ‘benedizione’ di Romano Prodi ? “Mi auguro che lo sia, perché il Pd ha bisogno di fare chiarezza al proprio interno dei vari passaggi. Noi non abbiamo bisogno di nessun federatore”.Così, presidente M5s, nel corso di una conferenza stampa alla Camera dei deputati.

“Mi piacerebbe che il Pd possa, federando tutte le correnti, far chiarezza sulla questione morale. Mi aspetto che si chiariscano i contorni della transizione ecologica, che si chiariscano le posizioni sulla visione non solo europea, ma estera”, ha attaccato l’ex presidente del Consiglio. E ancora: “Dal Pd vogliamo chiarezza, se c’è possiamo ovviamente lavorare. Noi vogliamo partner affidabili. C’è ancora strada da fare, però devo dire la verità che il seme dell’alternativa di governo è stato posto col salario minimo”.

Tradotto, l’intesa tra Pd e M5s è ancora tutta in salita, anche perché fino al voto delle elezioni Europee (dove si voterà con il proporzionale), resterà aperto un derby anche tra le forze di opposizione, alla ricerca di aumentare i consensi elettorali. Conte non ha voluto nemmeno sbilanciarsi su eventuali metodi per scegliere,un leader di una futura coalizione che possa battere l’attuale maggioranza di governo: “Primarie? Leader chi prende più voti? Sarebbe sbagliato parlare di un metodo di selezione del vertice, se prima non si crea un’alternativa sui contenuti”, ha tagliato corto.

Nemmeno le alleanze alle amministrative con i dem, per il M5s, saranno scontate: “Occorrono patti chiari e affidabilità degli interlocutori locali, non devono essere necessariamente del M5S, siamo generosi, non abbiamo mai preteso che fosse candidato un nostro attivista. Se c’è possibilità di definire un progetto e un programma con un interprete affidabile e serio, andiamo insieme, dove non ci sono queste condizioni andiamo da soli, lo preferiamo, per chiarezza con i nostri elettori”.