Volantini per una proposta di legge che obblighi le donne che decidono di abortire ad ascoltare il battito del cuore del feto. I fogli venivano distribuiti presso la Chiesa dei Santi Nazaro e Celso, in via Aldini a Milano. A denunciare il fatto, Luca Paladini del Patto Civico come riporta La Repubblica.

“Proposta di legge iniziativa popolare. Un cuore che batte. Con la tua firma potrai salvare tanti bambini”, recita il volantino. L’obiettivo è quello di rendere obbligatorio per una donna che decide liberamente di abortire, di vedere l’ecografia del feto e ascoltare il battito del cuore così da scoraggiarla a interrompere la gravidanza.

“All’interno della chiesa viene distribuito questo volantino – ha scritto Paladini su un post pubblicato su Facebook -. Promozione di una proposta di legge di iniziativa popolare per cambiare la 194 e rendere obbligatorio per una donna che decide di abortire, di vedere l’ecografia del feto e ascoltare il battito del cuore dello stesso”. Il consigliere regionale ha poi commentato: “Il fanatismo porta a questo. Voler far sentire una donna che vuole abortire un’assassina. Una proposta di una crudeltà inaudita”.