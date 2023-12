Beppe Grillo è stato dimesso dall’ospedale di Cecina, in provincia di Livorno. È quanto si apprende da fonti sanitarie. Il fondatore del Movimento 5 Stelle si era presentato al pronto soccorso per un malessere domenica scorsa ed è stato tenuto precauzionalmente in osservazione per alcuni giorni. Oggi, esattamente una settimana dopo, ha lasciato il nosocomio dopo gli accertamenti.

Dopo le dimissioni dall’ospedale, Grillo ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un messaggio rivolto al personale sanitario: “Un piccolo grande soccorso pieno di umanità. A tutti i medici, infermieri e a tutto il personale dell’ospedale di Cecina, un grazie di cuore… anche a Mario, che mi entrava in camera di notte. E a Nino, che faceva suonare tutti gli allarmi. Vi voglio bene, Buon Natale”.