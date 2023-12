Federica Brignone come il mito Gustav Thoeni. La splendida vittoria nel SuperG di Val d’Isere porta la campionessa azzurra definitivamente nell’olimpo dello sci italiano. Infatti, è il 24esimo successo in Coppa del Mondo, proprio come Thoeni. Davanti a lei resta solo l’inarrivabile Alberto Tomba, a quota 50. Brignone sulle ghiacciate nevi francese ha disegnato ancora una volta traiettorie perfette: nessuna avversaria si è nemmeno avvicinata alla sua prova. L’azzurra ha preceduto di 44 centesimi la norvegese Vickoff Lie, terza a 59 centesimi Sofia Goggia, che in questi giorni lamenta un’influenza che non le consente di esprimersi al meglio.

Fuori Marta Bassino, fuori soprattutto la statunitense Mikaela Shiffrin e la svizzera Gut-Behrami. Con questa vittoria, quindi, Brignone si avvicina notevolmente alla Shiffrin nella classifica generale di Coppa del Mondo. Ora la 33enne è a quota 557 punti, distante 63 punti dalla vetta: sembra l’unica in grado di poter impensierire il dominio dell’americana. L’altra rivale, la svizzera Gut-Behrami, resta infatti ferma a 429. Certo, la stagione invernale è ancora lunghissima, ma Brignone ha dimostrato di essere una condizione eccellente. Dopo i due successi in slalom gigante, è arrivato anche il primo timbro in SuperG, l’altra disciplina dove può imporre tutte le sue qualità. Sono già 3 vittorie in questa stagione.

“Da subito ho cercato di riprendere ritmo e di spingere e incrementare, questa è stata la mia forza oggi. Non era facile, ho cercato di mettere giù il piede. Il successo numero 24? Non guardo al record ma a quello che sto facendo oggi o a quello che ho fatto a Saint Moritz. Ogni gara è una storia a te. Quest’anno è qualcosa di fantastico a modo suo”, commenta Federica Brignone a Raisport quando il trionfo è diventato ormai certezza. Sul podio ancora una volta colorato di azzurro, con Goggia Terza, ha aggiunto: “Penso che sia una cosa fantastica per il nostro Paese, ma anche per noi. Perché comunque vuol dire che stiamo vincendo, siamo sempre lì e stiamo facendo delle stagioni incredibili da anni”. Poi il pensiero ai genitori:”Oggi c’erano anche papà e mamma, son venuti tutti e due. Sono contenta di essere riuscita a fare un bel risultato anche davanti a loro. È un’emozione che condividiamo insieme e penso che sia ancora più bello”, ha concluso.