Un colloquio “chiarificatore“. È così che viene definito l’incontro tra il ministro Guido Crosetto e Giuseppe Santalucia, presidente dell’Associazione nazionale magistrati. Il numero uno del sindacato delle toghe è stato ricevuto a Palazzo Baracchini, sede del ministero della Difesa, nel pomeriggio.

Le fonti che riferiscono del faccia a faccia parlano di un “incontro cordiale“, organizzato dopo che nelle scorse settimane Crosetto aveva rilasciato delle dichiarazioni fortemente polemiche nei confronti della magistratura. “L’unico grande pericolo” per la continuità dell’esecutivo, aveva detto l’esponente di Fdi al Corriere della Sera il 26 novembre, “è quello di chi si sente fazione antagonista da sempre e che ha sempre affossato i governi di centrodestra: l’opposizione giudiziaria”. Poi aveva aggiunto: “A me raccontano di riunioni di una corrente della magistratura in cui si parla di come fare a ‘fermare la deriva antidemocratica a cui ci porta la Meloni’. Siccome ne abbiamo visto fare di tutti i colori in passato, se conosco bene questo Paese mi aspetto che si apra presto questa stagione, prima delle Europee…”.

Dichiarazioni che avevano provocato roventi polemiche sia nei ranghi della magistratura, con Santalucia che aveva replicato al ministro, che nel mondo politico. Per quelle parole Crosetto è stato sentito, nei giorni scorsi, dalla procura di Roma: il procuratore capo Francesco Lo Voi lo ha interrogato come persona informata sui fatti. Sulle dichiarazioni del ministro al Corriere, infatti, è stato aperto un fascicolo iscritto a modello 45, cioè senza indagati nè ipotesi di reato.