“Crosetto? Non ricordo che un ministro responsabile possa fare delle dichiarazioni, in piena leggerezza, alla stampa. Se lui ha notizia circostanziata di accuse così gravi deve andare in Procura e venga a riferire in Parlamento“. Così Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 stelle, commentando le dichiarazioni del ministro della Difesa, Guido Crosetto, che dalle pagine del Corriere della Sera ha detto che “l’unico pericolo” per la tenuta del governo Meloni “è l’opposizione giudiziaria”, riferendosi anche a presunte riunioni organizzate dalle toghe per tramare contro la sua maggioranza.

“La verità e che si vogliono nascondere i fallimenti del Governo e questo non è accettabile – aggiunge il leader M5s – Il governo si impegni per superare i tagli alle pensioni, alla sanità e quella nuova tassa di due miliardi anziché coccolare le banche”.

“Non mi tengo ad un passo di lato al campo largo io mi tengo con tutti e due i piedi nel centro del campo giusto. Perché noi lavoriamo per un’alternativa di Governo quindi sia ben chiaro, tutte le nostre proposte costituiscono un’alternativa per questo Governo inadeguato e incapace”, conclude Conte.