“Oggi fare il cameriere vuol dire sapere le lingue e un grado di preparazione che non è più quello di una volta, bisogna creare uno status per queste nuove figure professionali”. Lo ha detto la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, alla festa di Atreju. “Un tempo se non facevi il liceo eri uno sfigato, oggi dobbiamo recuperare, perché gli istituti tecnici sono un’eccellenza. A me da italiana dà fastidio – noi che siamo maestri dell’ospitalità – che la scuola di formazione più importante sia in Svizzera“.