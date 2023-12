Un pianoforte del valore di oltre 100mila euro è stato rubato e poi trovato in un box di via Tiro a Segno a Palermo. Lo strumento musicale appartiene a Michail Pletnev, pianista russo di fama internazionale. Il maestro russo si trovava nel capoluogo siciliano per una serie di concerti in programma questo fine settimana al Politeama.

Il pianoforte gran coda – realizzato appositamente per Pletnev – era custodito nel cassone di un Fiat Ducato ed è stato rubato nel parcheggio dell’hotel NH. La polizia, grazie anche alle immagini degli impianti di videosorveglianza della zona, è riuscita a circoscrivere l’area delle ricerche a una precisa zona, non distante dalla stazione centrale e limitrofa a un complesso residenziale. Prima è stato trovato il furgone, parzialmente danneggiato e privo dello strumento musicale, e successivamente, nascosto in un box, lo stesso pianoforte gran coda.