Un treno della Metro A di Roma non si è fermato al capolinea Battistini, portando i passeggeri fino al deposito. Una volta saputo il fatto, Atac ha avviato un’indagine interna per capire le cause all’origine del disservizio. Non appena verranno accertate le responsabilità, scatteranno i provvedimenti. Il conducente rischia una sanzione disciplinare.

La reazione iniziale del conducente è stata quella di invitare i passeggeri a scendere al deposito perché il treno era ormai spento, poi si è corretto, offrendosi di riportarli alla fermata Battistini. Il dipendente Atac si è scusato della svista. “Ho visto il segnale e non mi sono accorto”, si è giustificato. Alcuni passeggeri hanno ripreso il disservizio e hanno pubblicato il video sulla pagina “Welcome to Favelas”. Nelle immagini si vedono e si sentono una decina di utenti Atac di ritorno dopo una giornata di lavoro, stupiti dalla situazione: “Ma davvero? Che hai bevuto?”, hanno chiesto al conducente. “No, non ho bevuto, scusatemi, ora vi riporto subito indietro”, la risposta.