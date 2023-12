Un 38enne è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di atti persecutori dai Carabinieri della Stazione di Caulonia Marina (Reggio Calabria), mentre stava tentando di introdursi con la forza nella casa dell’ex compagna. L’intervento delle forze dell’ordine ha impedito all’uomo di compiere un gesto violento all’interno della casa, dove la donna viveva con il loro figlio di 2 anni.

Il 38enne non aveva accettato la decisione della donna di interrompere la relazione amorosa e già in passato si era reso protagonista di episodi simili. L’uomo – alterato per aver bevuto dell’alcool – ha minacciato di morte l’ex compagna e i suoi familiari. L’Autorità giudiziaria ha pertanto disposto la custodia cautelare in carcere per il 38enne, poi sottoposto alla misura degli arresti domiciliari nella sua abitazione.