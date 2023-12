Cotabo, una delle due cooperative che riuniscono i taxi bolognesi, ha sospeso per una settimana Roberto Mantovani in arte “Red Sox“, il tassista divenuto noto pubblicando sui social i propri guadagni giornalieri come gesto di denuncia nei confronti dei colleghi “no-Pos”. Come ricostruisce il Corriere di Bologna, Mantovani era stato convocato per essere ascoltato il 2 novembre dopo le segnalazioni da parte di altri tassisti, che lo accusavano di aver leso l’onorabilità della cooperativa. Dopo oltre un mese è arrivata la sanzione. Red Sox ha scritto su Twitter di aver saputo della decisione da una telefonata della giornalista del Corriere.

Ore 9:45

Mi sveglia una giornalista che mi chiede un commento sulla sospensione (che il Corriere ha pubblicato sapendolo da ieri sera quindi).

Tutto ciò lo vengo a sapere dai giornali perchè la cooperativa non mi ha ancora contattato. Siam messi bene, dai! https://t.co/eF2rF3nUpR — RobertoRedSox (@RobertoRedSox) December 13, 2023

Nei mesi scorsi il tassista “ribelle” si era ritrovato con le gomme a terra e si era visto recapitare un pacco di escrementi per posta, con il messaggio “questo è quello che penso di te”. Di recente, inoltre, è stato escluso dal corso di aggiornamento biennale per i tassisti volontari che hanno un defibrillatore a bordo, necessario per rinnovare l’abilitazione a utilizzarlo (gli autisti formati in tutta Bologna sono solo 27). Molti colleghi si sono rifiutati di fare il corso in sua compagnia, e così il certificato è scaduto. “Sinceramente sono più meravigliato e dispiaciuto per questa vicenda di quando ho subito l’attacco intimidatorio in stile mafioso del taglio delle gomme”, ha scritto Mantovani su Twitter commentando la sospensione.