Gomme tagliate al tassista Roberto Mantovani, noto a Bologna col nome di Red Sox. Stamattina Mantovani ha trovato il proprio taxi, parcheggiato in centro, con tre pneumatici a terra. Il tassista da anni si fa portavoce di chi vuole diffondere la “cultura” del pos tra i colleghi. In particolare, nell’ultima settimana Mantovani ha iniziato a pubblicare gli incassi. Dopo aver trovato l’auto danneggiata, Red Sox è andato in Questura a sporgere denuncia.