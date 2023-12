“Mi tocca ancora una volta intervenire dopo il senatore Gasparri, che evidentemente ancora non si è dimesso. Meloni, chiedo a lei, Gasparri ha chiarito i suoi interessi nelle commesse di Stato in ambito di cybersicurezza e coi servizi segreti di Stati esteri? E già che ci siamo, la ministra Santanché, dopo aver mentito in faccia agli italiani, ha almeno pagato il TFR ai suoi dipendenti? E Delmastro? Neanche lui non si è ancora dimesso dopo aver spifferato informazioni al coinquilino che le ha usate politicamente contro le opposizioni. E l’immarcescibile Vittorio Sgarbi, ha dichiarato le entrate delle sue ricche consulenze oppure no?”. Così la vicepresidente del gruppo M5S Senato Alessandra Maiorino intervenendo in aula, chiedendo alla premier Meloni, “visto che va in Europa” di chiedere “ai suoi omologhi europei come gestiscono casi analoghi in casa loro”. “Si faccia spiegare come si sta con onore e disciplina al governo di una nazione europea”, conclude la senatrice.

Dopo l’intervento della senatrice, l’ufficio stampa del senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, ha fatto sapere che l’azzurro “ha dato mandato ai propri legali di procedere nelle sedi giudiziarie competenti nei confronti della senatrice Maiorino per le sue affermazioni false e diffamatorie”.