“Noi non stiamo trasferendo armi a Israele. Oppure vi riferite alle armi che il governo Conte ha venduto ad Israele, visto che il governo Conte è stato quello che ha venduto più armi di tutti a Israele”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo in sede di replica in Senato dopo la discussione sulle sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo. “Se Conte ha mandato le armi a Israele, lo ha fatto quando non era in guerra. Lei, presidente Meloni, ha fermato le forniture in essere con l’inizio del conflitto?” ha replicato la senatrice del M5s, Alessandra Maiorino.