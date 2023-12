“Siamo per i ‘due popoli e due Stati’, ma noto una mancanza di coraggio, perché mentre l’amministrazione americana dice espressamente e mette in campo un pacchetto di sanzioni contro i coloni estremisti”, l’Unione europea non lo fa. Così il senatore del Pd Graziano Delrio rivolgendosi alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle Comunicazioni del presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo al Senato. “Gli insediamenti dei coloni in Cisgiordania sono illegittimi dal punto di vista del diritto internazionale e sappiamo che ormai quasi il 40% del territorio della Cisgiordania è occupato illegittimamente dai coloni israeliani – ha spiegato Delrio – Per questo chiediamo che come gli Stati Uniti anche l’Unione europea cominci a mettere in campo delle azioni che siano di deterrenza a questa continua autorizzazione che il Governo israeliano fa sugli insediamenti”. “Non è possibile pensare di ragionare i due popoli e i due Stati senza ristabilire il diritto internazionale: non è possibile farlo con l’Ucraina, né con la Palestina”, ha concluso il senatore dem.