“Ho visto questo governo sempre incerto e non chiaro sulle posizioni per quanto riguarda i dossier economici, a partire dal Patto di stabilità e crescita dove sta negoziando un margine di flessibilità molto ridotto, peraltro per il 2027, quindi per sé stesso, cioè per tutta la durata di questo governo. Quindi Meloni negozia un margine di flessibilità per sé stessa e poi cosa sarà dell’Italia un attimo dopo?”. Così il leader del M5S, Giuseppe Conte, conversando con i cronisti alla Camera. Ci saranno “tagli per sanità e istruzione, sulle imprese e sui cittadini. Un cappio al collo quindi. Ecco, non si negozia per sé stessi, solo per la durata del proprio governo. Si negozia per l’interesse dell’Italia, così fanno i veri patrioti“, prosegue Conte.