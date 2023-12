Scintille a Coffee Break (La7) tra Marco Rizzo, leader di Democrazia sovrana e popolare, e il deputato del Pd Toni Ricciardi sul Meccanismo europeo di stabilità.

Rizzo è fortemente contrario: “Nessuno dice che tutti i funzionari del Mes godono di una immunità totale, perché stanno sopra un piedistallo, altro che la casta. Il Mes è uno di quegli strumenti che fa sì che la finanza e l’economia governano gli Stati sopra i Parlamenti e i governi. C’è una parte della popolazione italiana – continua – che è diffidente nei confronti di questi strumenti e la Meloni ha intercettato quella parte di popolo. E lo ha fatto con capacità ma adesso che è al governo, dato che le pressioni della finanza sulla politica sono enormi, il banco salta, perchè alla fine la Meloni dovrà ratificare il Mes“.

Rizzo rifila poi una bordata al Pd e difende le destre: “Ovviamente ci sono quelli schierati, che dicono sì al Mes e fanno solo i burattini. Il Pd è coerente, perché è sempre stato da quella parte. E allora votate Pd e buonanotte. Chi invece ciurla un po’ nel manico in questo caso è la destra, che ha detto cosa è il Mes e ha affermato che non lo avrebbe ratificato mai. Io ho sempre in testa una dichiarazione di Giorgia Meloni. Era il 22 dicembre 2022 e disse (a Porta a porta, ndr): ‘L’Italia non prenderà il Mes. Lo posso firmare con il sangue‘”.

Ricciardi osserva ironicamente: “Mi complimento con Rizzo perché me lo ricordavo da ragazzo fischiettare ‘Bandiera rossa’ e ora ho la sensazione che passeggi con ‘Faccetta nera’“.

“Non sai cosa dire e dici cazzate – ribatte Rizzo – Entra nel merito, parla del Mes invece”.

“Io non ho usato il francese aulico, pur parlandolo – ribatte Ricciardi, conservando lo stesso registro sarcastico – Nessuno si è permesso di dire nulla di personale. Stavo solo facendo una valutazione, anche in positivo, della capacità retorica di una persona navigata come lei nel saper raccontare tutto e il contrario di tutto“.