“Atreju? Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, non è stato invitato ad andarci, sarebbe stato disponibilissimo ad andarci. Non so il motivo per cui non abbiano voluto invitare il M5s. Ho la sensazione che non invitino la vera forza trainante dell’opposizione in questo momento”. Lo ha dichiarato il senatore del M5s, Stefano Patuanelli, a margine dell’assemblea invernale di Confagricoltura 2023. “Mes? Non c’è postura, mi sembra evidente che la credibilità del governo sul piano europeo sia debole e bassa”.