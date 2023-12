“Quella che vedete in questa foto sono io. Vi starete chiedendo per quale motivo ci sia il piede di un poliziotto in mezzo alle mie gambe. Me lo sono chiesto anch’io”. Comincia così la videodenuncia di Ilaria, un’attivista del collettivo Cua di Bologna, che in un video su Instagram mostra alcune immagini di uno sgombero avvenuto alcuni giorni fa in cui è intervenuta la polizia in assetto antisommossa. “Di fronte a quanto successo – dice – di fronte a ore e ore di abusi polizieschi, non riesco a non dire che c’è stata anche una scelta esplicita da parte di molti poliziotti di colpire giovani donne e di colpirle in preda al testosterone in modo violentissimo e in modo molto abbondante”. Nel video, oltre alle foto che mostrano il momento in cui un agente dà un calcio alla ragazza, scorrono anche le immagini degli attivisti feriti dalle manganellate. “Di fronte a questo abuso scelgo di non stare zitta e di fronte a questo abuso scelgo di denunciare” conclude Ilaria.