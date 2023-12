“Rivedere il bilancio pluriennale solo per reperire le risorse per l’Ucraina, senza pensare alle conseguenze della guerra, non aiuterebbe nemmeno l’Ucraina perché” peserebbe su “una opinione pubblica europea già provata dal conflitto“. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni alla Camera in vista della riunione del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre. La leader di FdI ha più volte ribadito il sostegno (anche militare) dell’esecutivo a Kiev.