Sospesi tutti i campionati a tempo indeterminato. Questa è la decisione senza precedenti presa dai dirigenti del calcio in Turchia dopo i gravissimi fatti avvenuti al termini del match tra l’Ankaragucu e il Caykur Rizespor, posticipo della 15esima giornata della Super Lig. L’arbitro Halil Umut Meler è stato colpito con un pugno in pieno volto dal presidente della squadra di casa, Faruk Koca, ex deputato per due volte eletto in Parlamento con il partito Akp del presidente Recep Tayyip Erdogan, di cui è stato uno dei membri fondatori.

Il caos si è scatenato al termine della partita: l’Ankaragucu, la squadra della capitale allenata dall’ex Inter Emre Belozoglu, è stata raggiunta sul punteggio di 1-1 al 97esimo per via di un gol segnato da Adolfo Gaich, altra conoscenza della Serie A (ex Verona e Benevento). Dopo il fischio finale, come mostrano le immagini, il presidente Koca è sceso sul terreno di gioco, è corso verso l’arbitro e lo ha colpito con un pugno senza preavviso. L’arbitro Meler è crollato a terra. I video mostrano che mentre era disteso con le mani sul volto, è stato anche colpito con ripetuti calci in faccia e sul corpo.

Il presidente dell’Ankaragucu Faruk Koca è stato arrestato insieme ad altre due persone. Salvato da giocatori e staff, l’arbitro è stato trasportato d’urgenza in ospedale per le visite. Visibile già dalle riprese l’occhio livido e tumefatto. Meler, 37 anni, è uno dei migliori direttori di gara turchi ed è un arbitro internazionale. Ricoverato in ospedale, non è pericolo di vita. Dopo la violenza inaudita, sono intervenuti il ministro degli Interni Ali Yerlikaya, che ha annunciato i tre arresti, e anche il presidente Erdogan: “Condanno l’attacco. Non permetteremo mai che la violenza interferisca nello sport turco”. Erdogan ha anche annunciato che Koca verrà espulso dal partito. Intanto il presidente della Federcalcio turca, Mehmet Buyukeksi, in una conferenza stampa ha dato l’annuncio: “Le partite di tutti i campionati sono state rinviate a tempo indeterminato”.

Chi è Koca – Il presidente dell’Ankaragucu è uno dei fondatori dell’Akp, il partito islamista guidato da Erdogan. Dal 2002 al 2011 ha avuto un seggio nel Parlamento turco, durante gli anni dell’ascesa al potere dell’attuale capo dello Stato. Non solo, Koca è diventato famoso nel 2006 per aver salvato Erdogan con una mazza: il presidente, colpito da un malore, rimase intrappolato nella sua auto blindata. Koca ruppe il finestrino e consentì così le cure. Dal 2021 è presidente dell’Ankaragucu.