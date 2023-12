Il campione olimpico e mondiale Roman Kostomarov è tornato a pattinare con le protesi. In un video pubblicato su Instagram, l’ex danzatore su ghiaccio russo ha condiviso il proprio momento di felicità: “Solo i miei genitori mi hanno visto imparare. Ma ora, come un bambino, sto imparando di nuovo ad andare sul ghiaccio”. Kostomarov, a inizio anno, era stato sottoposto a una serie di operazioni – a causa di alcune complicazioni seguite a una polmonite bilaterale – che portarono all’amputazione dei piedi e delle dita delle mani.