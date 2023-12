Un prete abbandona l’abito talare per fuggire con una parrocchiana, lasciando un’intera comunità senza guida. È successo nel piccolo comune della Piana del Sele, in provincia di Salerno. La Curia è corsa ai ripari: non potendo lasciare la parrocchia senza sacerdote nel periodo natalizio ha affidato a un altro religioso l’incarico di sostituirlo.

Come riporta il quotidiano La Città di Salerno, il prete originario di Eboli era arrivato nel comune della Piana del Sele da pochi mesi. In chiesa ha incontrato la parrocchiana, molto devota, originaria di Battipaglia. Tra i due è scoccata la scintilla da cui è nata una relazione sentimentale tenuta segreta. Una passione tanto forte, da spingere il prelato ad abbandonare la parrocchia per fuggire con la donna. Ai fedeli aveva detto che sarebbe partito in missione per l’Africa e che la parrocchia sarebbe rimasta chiusa per qualche giorno.

Ma gli abitanti del piccolo paese si sono trovati con la chiesa chiusa senza alcuna spiegazione. Le voci sul rapporto tra il prete e la parrocchiana circolavano da tempo: i fedeli in sagrestia avevano notato atteggiamenti troppo confidenziali tra i due amanti.