Condannato per due volte per violenza sessuale, aveva rotto il braccialetto elettronico ed era scappato. I Carabinieri, a poco meno di tre settimane, come riporta Rainews, hanno arrestato Federico Marcelli. Nei suoi confronti due accuse per violenza sessuale verso due ex, violenze risalenti al 2019-2020, con una condanna confermata in Cassazione il primo dicembre scorso, un’altra confermata in appello, e un ulteriore precedente passato in giudicato per atti di violenza verso una terza donna. Doveva scontare una pena in un caso a 6 anni, nell’altro a 4 anni e 4 mesi.

Dopo un periodo in carcere, gli erano stati concessi gli arresti domiciliari nella casa materna a Chiusa di Ginestreto, a Pesaro. I militari dell’Arma, sulla base di una serie di indagini e di accertamenti, lo hanno rintracciato e arrestato nella zona dell’eugubino, nell’Umbria più prossima alle Marche. Le vittime sono state avvisate e hanno potuto trarre un sospiro di sollievo, mentre l’uomo dovrà affrontare anche l’accusa di evasione.