Tre giovani poco più che ventenni sono morti in un incidente stradale avvenuto nella notte dell’Immacolata a Portogruaro, in provincia di Venezia. L’auto su cui viaggiavano, una Bmw Serie 3, intorno alle 3.30 è finita nel canale Reghena. Secondo una primissima ricostruzione apparsa sui giornali locali l’auto non avrebbe svoltato a una curva, avrebbe sfondato un ponticello e sarebbe finita nel corso d’acqua.

I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno proseguito a lungo a scandagliare il corso d’acqua perchè, tra i primi soccorritori, si era diffusa la voce vi fosse un quarto passeggero a bordo. Le salme recuperate, ancora tutte nell’abitacolo della berlina, sono quelle di due ragazzi ventenni e di una ragazza loro coetanea. I sommozzatori dei vigili del Fuoco di Vicenza hanno trovato tutti gli sportelli chiusi: l’auto è stata così agganciata da una gru e all’interno sono stati trovati i tre corpi.

Notizia in aggiornamento…