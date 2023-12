Tensioni, nella tarda mattinata, alla stazione ferroviaria di Porta Nuova a Torino, dove si è radunata una settantina di attivisti e simpatizzanti No Tav in partenza per la Valle di Susa, dove oggi pomeriggio è in programma la tradizionale marcia di protesta del movimento che si oppone alla nuova linea ferroviaria Torino-Lione.

I manifestanti sono stati fatti scendere da un treno diretto a Susa perché tutti sarebbero stati trovati senza biglietto, secondo quanto riferisce la Questura di Torino. Le forze dell’ordine e i No Tav sono venuti a contatto. Il treno successivo, con tutti i manifestanti dotati di biglietto, è poi partito regolarmente, informa Trenitalia.

Il video è stato diffuso dal profilo instagram di Cambiare Rotta Torino: “Dopo più di due ore di fermo da parte delle forze dell’ordine che volevano impedire ai NoTav di raggiungere la marcia in valle per l’8 Dicembre, la celere ha caricato a freddo le decine di attivisti riuniti, provocando numerosi feriti. Dopo le cariche di solo qualche giorno fa, questo ennesimo atto folle si inserisce all’interno di clima di repressione e militarizzazione della città gravissimo”.