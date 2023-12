“Dopo 10 mesi in ospedale e riabilitazione si torna a casa“. Con un reel su Instagram Daniele Scardina ha annunciato che trascorrerà il Natale con la famiglia. Una grande conquista per il pugile, che lo scorso 28 febbraio fu colpito da una emorragia cerebrale dopo un allenamento che lo fece andare in coma. La sua battaglia non è ancora finita: “Cadere e poi rialzarsi. Duro lavoro e sofferenza. Toccare il fondo, salire e risorgere come una fenice. Continuare a lottare per un sogno. Questo è il mio motto”, ha scritto King Toretto.

“Il 20 dicembre torno nella mia città con il calore della mia famiglia che siete tutti voi. Continuo a ringraziarvi per il sostegno e l’affetto che mi avete dimostrato ogni giorno anche attraverso i tanti messaggi a cui presto spero di riuscire a rispondere”, ha aggiunto Scardina nel messaggio che accompagna il reel. Il 31enne di Rozzano era già tornato a parlare ai suoi fan qualche settimana fa, quando aveva postato una foto e un altro messaggio: “Sono grato per essere qui a scrivervi”.

Lo scorso febbraio, infatti, il pugile 31enne aveva accusato la lesione di due vene a causa di un movimento brusco del collo durante un allenamento di routine. Trasportato d’urgenza all’ospedale Humanitas di Rozzano e sottoposto a un delicatissimo intervento al cervello, il pugile era entrato in coma. La buona notizia era arrivata il successivo 26 aprile, quando il fratello aveva annunciato che King Toretto era uscito dalla terapia intensiva. Non era più in pericolo di vita, ma da lì è cominciata una lunga riabilitazione in un centro in provincia di Lecco. Ora, l’annuncio più atteso: quello sul ritorno a casa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Daniele Toretto Scardina (@danieletoretto)

