Una donna è stata sfregiata al volto con dell’acido dal marito, da cui si stava separando. Il fatto è avvenuto in via Tiepolo a Palma di Montechiaro, nell’Agrigentino, nella giornata di oggi. Dalle prime ricostruzioni fatte dagli agenti del commissariato di Palma di Montechiaro, intervenuti sul posto, Gioacchino Morgana ha colpito con l’acido il volto e la schiena della donna. La vittima è stata trasportata d’urgenza dal personale del 118 al Pronto Soccorso dell’Ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, ma non si conoscono ancora le condizioni cliniche.

La donna, cinquantenne, dopo la richiesta di separazione aveva in passato già sporto denuncia contro Morgana per maltrattamenti, ed era stata trasferita da tempo in una comunità protetta. Oggi si era recata nella propria abitazione per recuperare alcuni vestiti, quando il marito, nascosto dietro la porta, le ha scagliato contro un contenitore pieno di acido, colpendola nella parte destra del viso e del corpo. La vittima ha quindi cercato di difendersi, e nella colluttazione l’acido si è riversato anche sulle mani e sul viso dell’uomo, che è adesso ricoverato al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale “Cannizzaro” di Catania.