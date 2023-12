Si è presentato ubriaco al posto di controllo della Polizia municipale di Rimini, dove era arrivato per prendere la figlia appena multata per guida in stato di ebbrezza. È accaduto nel weekend quando padre e figlia sono stati entrambi sanzionati. La ragazza, fermata da una pattuglia della Locale, è stata trovata positiva all’alcol test e quando il genitore è arrivato nei pressi del posto di controllo, alcune manovre non regolari e un po’ irruente hanno insospettito gli agenti.

Sottoposto al pre-test, l’uomo è risultato positivo ma si è rifiutato di fare la prova ufficiale ed è stato denunciato anche lui per guida in stato d’ebbrezza. A entrambi è stata ritirata la patente. Alla giovane, sorpresa con un valore tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, è stata notificata la violazione con ritiro di patente da sei mesi a un anno, oltre alla decurtazione di 10 punti e la denuncia in stato di libertà.

Al padre, invece, è stata contestata la guida in stato d’ebbrezza prevista per il rifiuto degli accertamenti, con conseguente denuncia e sanzione amministrativa oltre alla sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni. Evitata la confisca del veicolo, in quanto intestato a persona estranea alla violazione.