Scivolone involontario (con sorriso) dell’amministratore delegato di Trenitalia, Luigi Corradi, che a Milano, per presentare il servizio Winter experience (nuovi collegamenti per le mete sciistiche e turistiche di montagna), a un certo punto ha detto che “tutti vorrebbero il treno sotto casa o i treni che li portassero dove devono andare, ma è impossibile”. La frase è stata pronunciata dopo le polemiche per il caso della fermata ad personam del ministro Francesco Lollobrigida svelata da il Fatto Quotidiano.