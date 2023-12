Un “comportamento scioccante“, di “estrema violenza”, con “scene spaventose“. A Birmingham c’è un’intera città furiosa per il comportamento tenuto dagli ultras del Legia Varsavia prima del match di Conference League contro i padroni di casa dell’Aston Villa. I tifosi polacchi prima del calcio d’inizio di giovedì sera al Villa Park hanno lanciato razzi contro la polizia. Quattro agenti sono rimasti feriti, mentre 46 ultras sono stati arrestati e nessun sostenitore della squadra ospite è entrato dentro lo stadio, per ragioni di sicurezza.

All’indomani della folle violenza, l’Aston Villa ha presentato un reclamo ufficiale all’Uefa per il comportamento dei tifosi del Legia Varsavia. Il Villa ha anche accusato i dirigenti del Legia di “totale mancanza di collaborazione” con loro, la polizia e la Uefa. Il comunicato recita: “L’Aston Villa può confermare di aver presentato un reclamo ufficiale alla Uefa per la condotta del Legia Varsavia Football Club e il comportamento dei suoi tifosi prima della partita di Europa Conference League di ieri sera al Villa Park. Quattro agenti di polizia sono rimasti feriti e 46 tifosi del Legia arrestati dopo una violenza senza precedenti da parte dei tifosi polacchi fuori dallo stadio. Questo comportamento scioccante è dovuto alla totale mancanza di collaborazione da parte dei funzionari del club Legia con la polizia del West Midlands, l’Aston Villa e la Uefa per tutta la giornata”.

“Tutto è iniziato durante la riunione operativa standard pre-partita, iniziata alle 10:30 di giovedì mattina, alla quale hanno partecipato rappresentanti della Uefa, inclusa la squadra di sicurezza della Uefa, nonché la polizia del West Midlands, inclusi rappresentanti di entrambi i club”. Chris Heck, presidente delle operazioni commerciali del Villa, ha dichiarato: “La mancanza di cooperazione e prevaricazione da parte dei funzionari del Legia Varsavia prima della partita è stata del tutto inaccettabile e profondamente deludente. Questo comportamento ha aumentato il pericolo a cui erano esposti gli agenti di polizia del West Midlands e i nostri stessi tifosi prima della partita e le scene di disordine dei tifosi del Legia non hanno posto nel calcio moderno o nella società civile“.

L’ispettore capo della polizia del West Midlands, Tim Robinson, ha dichiarato giovedì sera: “Avrebbe dovuto essere una grande serata di calcio, apprezzata dai tifosi di entrambi i club. Purtroppo ci sono state scene spaventose in cui i tifosi lanciavano pericolosamente razzi e altri missili contro i nostri ufficiali”. Ha detto che “l’estrema violenza” non ha lasciato alla polizia altra scelta se non quella di impedire ai tifosi ospiti di entrare nello stadio, aggiungendo: “La sicurezza di tutti è la nostra priorità, e chiaramente non avevamo altra scelta“.