Sembrava che la sua carriera si dovesse concludere come quella di Roger Federer. Perché Rafa Nadal, che a giugno ha dovuto operarsi all’anca, è stata a un passo dall’alzare bandiera bianca e annunciare il ritiro lontano dai campi. Lo sport è tremendamente veloce: sono arrivati Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, c’è il baluardo Novak Djokovic. Così il tennista più vincente della storia sulla terra rossa, che ha in bacheca un totale di 22 Slam, era già stato dimenticato, in attesa di un addio formale tra le lacrime come era stato per Re Roger. Invece Nadal ha stupito tutti ancora una volta: a 37 anni, 12 mesi dopo l’ultima partita ufficiale, tornerà ancora a calcare un campo da tennis. E lo farà da numero 662 al mondo del ranking Atp, lui che in carriera è stato è stato numero uno del mondo per un totale di 209 settimane.

“Dopo un anno lontano dalle competizioni, è arrivato il momento di tornare. Sarà a Brisbane, nella prima settimana di gennaio. Ci vediamo lì”. Questo l’annuncio sui social con un video del campione spagnolo, assente dai campi appunto dal 18 gennaio 2023 agli Australian Open, quando perse contro Mackenzie McDonald. E pensare che Nadal l’anno prima aveva vinto lo Slam australiano, così come il Roland Garros, prima che il fisico improvvisamente presentasse il conto.

Ora, a 37 anni, il mancino di Manacor dopo l’operazione all’anca a cui si è sottoposto lo scorso 2 giugno è pronto a rientrare e lo farà nel torneo Atp 250 di Brisbane, proprio in vista della prossima edizione degli Australian Open, in programma dal 14 al 28 gennaio, dove dovrebbe ricevere una wild card dall’organizzazione. Senza, infatti, non potrebbe giocare nemmeno le qualificazioni. “Credo che non possa finire così, ho sempre lavorato duramente e il mio addio non poteva essere in una conferenza stampa. Sto lavorando per terminare la mia carriera nel modo giusto”, ha spiegato Nadal nel suo video. Da Djokovic a Sinner, sono tutti avvisati.