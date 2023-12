“Non sono stupita tanto da lui, ma dal comportamento degli adulti che erano insieme a lui”. Lo ha raccontato a La Stampa la moglie di Marco Nebiolo, il quarantasettenne membro del collegio edile dell’Api di Torino, parlando del giovane che venerdì scorso alle 12.50 a Torino ha malmenato il marito dopo che si è fermato al semaforo, in corso Unità d’Italia. “Se mi chiede se possa servire il carcere per quel ragazzo dico di no. Forse ne uscirebbe peggiore. Probabilmente gli sarebbe servita un’altra famiglia“, ha aggiunto. L’aggressore ha infatti solo 15 anni, ma a bordo della Citroen Xsara che ha tamponato la Fiat Grande Punto di Nebiolo c’erano anche una guardia giurata torinese di 36 anni e la madre del ragazzo. E nessuno dei due ha tentato di fermare il violento pestaggio.

La moglie, Manuela Mareso, giornalista ed esperta di comunicazione, ha anche criticato il ministro Matteo Salvini, che nei giorni scorsi si è espresso in merito alla vicenda sui propri canali social invocando la misura del carcere. “Mi demoralizza il suo modo di alimentare e spargere ignoranza in un Paese dove credo ce ne sia già abbastanza. Usando slogan che vanno alla pancia delle persone e fomentano solo odio e rancori”, ha affermato la donna.

Nebiolo ha riportato una frattura al cranio, due grandi ematomi, vari focolai emorragici ed escoriazioni in diverse parti del corpo, per cui si trova in prognosi riservata nel reparto di neurochirurgia dell’ospedale Cto di Torino. Manuela Mareso ha raccontato che il marito ha ancora molti dolori e dell’aggressione non ricorda nulla, ma che attualmente le sue condizioni sono stabili. E alla domanda sull’ipotetico risarcimento, risponde: “Se devo essere sincera l’importante è che Marco si rimetta al più presto e non porti alcuna conseguenza della violenza che ha subito.”.