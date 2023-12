È durato solo un’ora e 45 minuti il nuovo clic day del 1° dicembre per incassare il bonus trasporti da 60 euro per l’acquisto di un abbonamento mensile, plurimensile e annuale per l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici. Alle 9:45 è comparso sul sito del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella sezione dedicata, un messaggio che informa: “Non è possibile procedere con la richiesta del bonus trasporti per l’esaurimento della dote finanziaria”. Del resto le risorse a disposizione ammontavano a soli 7,7 milioni, la cifra residua dopo il clic day di novembre che pure si era esaurito in 13 ore con 659.512 bonus emessi. La manovra 2024 non prevede nuove risorse, quindi il contributo si esaurisce qui.

Il bonus trasporti, nato nel 2022 con il decreto Aiuti e poi rifinanziato dal decreto Trasparenza nel 2023, può essere richiesto da coloro che hanno un reddito Isee non superiore a 20mila euro e si può fare una sola domanda al mese, che sia per un abbonamento mensile o annuale. Per ottenere il bonus è necessario accedere alla piattaforma online tramite lo Spid o la Cie. Per ogni accesso alla piattaforma è possibile presentare una sola domanda, per sé o per un figlio minore a carico. Per richiedere ulteriori buoni è necessario accedere di nuovo, indicando i codici fiscali dei diversi beneficiari.

La misura di sostegno era stata inizialmente introdotta dal governo Draghi nel 2022 con il decreto Aiuti e poi riproposta a gennaio dal governo Meloni con il decreto in materia di trasparenza del prezzo dei carburanti. I quasi 100 milioni di euro stanziati si erano esauriti già ad agosto, a cinque mesi dall’inizio delle erogazioni. Il click day fissato il primo settembre, legato alle risorse residue generate dal mancato utilizzo dei bonus prenotati ad agosto, aveva visto il limitato budget prosciugarsi in solo un’ora. E nonostante bonus e sconti, in Italia, stando a quanto ha rilevato UIL Servizio Lavoro, Coesione e Territorio, una famiglia spende in media 817 euro all’anno per gli abbonamenti del solo trasporto pubblico locale.