Nella “class of 2024” c’è anche Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio è stata inserita nella lista delle personalità più influenti del prossimo anno in Europa redatta da Politico Europe, l’edizione nel Vecchio Continente della testata giornalistica americana Politico che si occupa degli affari politici dell’Ue. Al primo posto assoluto c’è Donald Tusk, che dopo l’exploit alle ultime elezioni è il possibile futuro premier polacco, identificato come “il vento del cambiamento“. Invece Meloni è in testa nella categoria ‘Doers‘, i leader più fattivi e concreti nella messa in campo delle loro politiche.

La premier e leader di Fratelli d’Italia viene definita “un camaleonte“, capace di sfidare “le aspettative” e di sorprendere nella sua politica nei confronti della Russia, saldamente filoamericana. “Il prossimo anno elettorale sarà cruciale per Meloni, che è anche presidente dei Conservatori e Riformisti europei“, sottolinea la testata, osservando come non sia “un segreto che il Partito popolare europeo di centrodestra abbia corteggiato la leader italiana, forse con un occhio a un’alleanza post-elettorale che potrebbe ridisegnare il panorama politico europeo”. Nella stessa categoria di Meloni, al secondo posto c’è la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, e al terzo il presidente francese Emmanuel Macron.

Nella classe dei ‘Disrupters‘, i sovversivi, viene incoronata la presidente della Banca centrale russa, Elvira Nabiullina, che “mantiene in funzione la macchina da guerra del presidente russo Vladimir Putin“. Al secondo posto il leader catalano Carles Puigdemont e al terzo il premier ungherese Viktor Orban. Mentre a guidare la truppa dei ‘Dreamers‘, i sognatori, è ancora il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, definito “il maratoneta” chiamato a vincere la guerra contro Mosca. La domanda che si pone Politico è se “riuscirà a farcela e a quale costo”.