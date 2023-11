Fabio Capello e Jannik Sinner si erano già incontrati a Torino durante le Atp Finals. Allora l’ex tecnico di Juventus, Milan e Roma aveva confessato al tennista di non riuscire a guardare tutte le sue partite, per la troppa tensione. “Come mia mamma”, aveva replicato Sinner. I due hanno nuovamente dialogato martedì sera, quando il 22enne fresco vincitore della Coppa Davis con l’Italia era a San Siro per assistere al match di Champions League del Milan, la sua squadra del cuore.

Sinner è intervenuto ai microfoni di Sky, intervistato da Gianluca Di Marzio. In studio c’era appunto Capello: “Mi ha fatto piacere conoscerti a Torino. Sei una persona davvero umile e questo conta”, ha detto il tennista rivolto al tecnico. La conduttrice Federica Masolin, vedendo Capello emozionato, si è stupita: il tecnico ha notoriamente una fama da “duro”. E lo stesso Capello, dopo aver lodato l’impresa compiuta da Sinner e compagni in Coppa Davis, ha confessato: “Sì, lui mi emoziona“.