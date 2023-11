Non comincia in un ambiente sereno l’avventura di Marc Marquez in Ducati. Lo spagnolo oggi, martedì, farà i primi giri con la moto del team Gresini, già guidata da suo fratello. Ma nel frattempo sono ancora calde le polemiche per quanto accaduto al primo giro di Valencia, quando in curva 3 Marquez con un ingresso duro ha steso Marco Bezzecchi. Si è parlato anche di una rissa sfiorata nel post gara, il pilota italiano ha accusato il numero 93 che ha risposto con un no comment. Ma sono le parole pronunciate più tardi da Bezzecchi, che guida invece la Ducati del team VR46, a sollevare dubbi sull’armonia nella galassia Ducati nel 2024: “È il pilota più sporco della MotoGP”, ha detto Bez. Che poi, proprio pensando alla prossima stagione, ha aggiunto: “Marquez non rispetterà i piloti Ducati l’anno prossimo, ma io farò la stessa cosa”.

È già una dichiarazione di guerra. Bezzecchi d’altronde ha un’idea chiara su Marquez: “Il suo stile non ha bisogno di spiegazioni – ha dichiarato – ma è Marquez, quindi nessuno lo può toccare“. E ancora: “I commissari non toccano mai Marc, e lui è il pilota più sporco della MotoGP”. La rivalità è reciproca, visto che ai microfoni di Dazn Spagna l’ormai ex pilota Honda ha replicato così a una domanda sulle parole di Bezzecchi: “Non voglio perdere tempo con questo personaggio. Quindi avanti con la prossima domanda”.

Campanelli d’allarme che suonano a Borgo Panigale. E del problema è consapevole anche il direttore generale di Ducati Corse Gigi Dall’Igna. Intervistato dalla redazione del Gr Rai, sull’approdo in Ducati di Marc Marquez, ha spiegato: “Sicuramente avere in squadra un otto volte campione del mondo come Marc Marquez è un’altra situazione di potenziale pericolo per l’armonia della struttura, però credo che in questi anni ci siamo fatti le ossa. Dovremo essere bravi a gestire questa situazione, ma siamo ben allenati a farlo”.