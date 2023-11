“Oggi non posso affacciarmi dalla finestra per l’Angelus perché ho questo problema di infiammazione ai polmoni. A leggere la riflessione sarà monsignor Braida che le conosce bene perché è lui che le fa e le fa sempre così bene. Grazie tante per la vostra presenza”. Così ha detto Papa Francesco appena iniziato il collegamento dalla cappella di Casa Santa Marta per la recita dell’Angelus. In mattinata era arrivata la notizia che il Pontefice non avrebbe recitato l’Angelus dal Palazzo Apostolico come di consueto a causa del suo stato influenzale. La notizia sulle sue condizioni di salute era arrivata ieri, sabato 25 dicembre: nel pomeriggio il Papa si era sottoposto a una TAC per escludere il rischio di complicazioni polmonari. L’esame aveva dato esito negativo e Bergoglio era così rientrato a Casa Santa Marta, la sua residenza nota a tutti come “la casa del Papa“. Da qui la decisione di trasmettere l’Angelus da Santa Marta, in diretta televisiva e sugli schermi presenti in Piazza San Pietro da Vatican Media e in streaming sul sito di Vatican News.