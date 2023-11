Max Verstappen ha conquistato anche l’ultimo Gran Premio della stagione. Il circuito di Abu Dhabi ha ospitato l’ultimo atto del Mondiale di Formula 1 2023 e il campione olandese della Red Bull ha dimostrato ancora una volta la sua superiorità conquistando la vittoria al termine di una gara avvincente. Il già tre volte campione del mondo ha non solo confermato il suo dominio in pista ma ha anche raggiunto un traguardo notevole: i 1000 giri al comando in una singola stagione di Formula 1.

Secondo posto per la Ferrari di Charles Leclerc, che ha chiuso tutto sommato in bellezza una stagione non certo ottima né fortunata. Sul gradino più basso del podio la Mercedes di George Russell, che ha regalato così alla scuderia tedesca il secondo posto nella classifica costruttori ai danni della Ferrari. Quarta l’altra Red Bull di Sergio Perez, con 5 secondi di penalità che l’ha fatto retrocedere dal secondo al quarto posto. Solo diciottesima l’altra “rossa” di Carlos Sainz. Il duello tra Verstappen e Leclerc ha tenuto banco per tutta la corsa, ma – come è stato durante l’intera stagione – per la Ferrari non c’è stata chance contro la Red Bull.

A completare la griglia d’arrivo le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, che hanno concluso la gara in quinta e sesta posizione rispettivamente: Settimo posto per Fernando Alonso, seguito da Tsunoda, Hamilton e Stroll.